Coronavirus : comment les prisons se préparent à l'arrivée du virus ?

Alors que l'épidémie gagne chaque jour un peu plus de terrain et que les cas se multiplient partout en France, les personnels de l'administration pénitentiaire s'interrogent. Dans une lettre adressée à leur ministre de tutelle, Nicole Belloubet, le syndicat Ufap-Unsa Justice demande des consignes claires et veut savoir ce qui est prévu pour les personnels qui seraient touchés par le Covid-19.

Un autre syndicat, FO-Pénitentiaire, a lui aussi, fait part de ses craintes face au coronavirus et s'interroge sur la capacité de réaction de l'administration pénitentiaire pour endiguer la progression du virus. Dans une lettre ouverte, le syndicat pointait la situation de certains personnels amenés à faire des missions à l'étranger. "La semaine dernière, une escorte de 3 agents ont effectué une extradition en Italie, à Milan, région d'un foyer actif (...) Malgré ce voyage, ils n'ont eu aucun suivi de la part de notre administration et continuent leur mission sans prise en charge particulière", lit-on dans une lettre adressée à Stéphane Bredin, directeur de l'administration pénitentiaire.

Dans cette missive , les personnels demandent notamment que des "dispositions soient prises afin que chaque personnel et chaque structure soient destinataires de modes opératoires précis et disposent de matériel adapté et de locaux spécialement désignés pour parer à toute urgence sanitaires". Ils posent également la question de la gestion administrative du personnel qui serait amené à être placé en quarantaine et/ou contaminé et la prise en charge des parents et enfants dans cette éventualité.

Sur le terrain, qu'en est-il après l'envoi de ces lettres ? Plusieurs notes ont été adressées aux responsables dont une suite au passage au stade 2, en début de semaine. "Désormais, les choses sont plus cadrées en cas de détention, pour la population pénale et en ce qui concerne la détection sur les personnes", explique Wilfried Fonck, secrétaire national du syndicat Ufap-Unsa Justice.

Même son de cloche du côté de FO-Pénitentiaire. "L'administration prend le sujet très au sérieux", souffle Erwan Saoudi, délégué FO-Pénitentiaire, au sortir d'une réunion sur le sujet. Alors que l'arrivée du virus semble inéluctable, il faut prévoir et anticiper. "On part dans l'idée qu'il y aura une propagation du virus. On travaillera sur des seuils, dix malades, vingt malades, et on s'adaptera", explique-t-il. L'adaptation ont d'ores et déjà commencé. "Dans ce milieu clos, cela peut aller très vite avec la promiscuité, l'enfermement. Cela favorise la dispersion du virus", nous dit ce dernier.

A Fresnes, en région parisienne, "une partie du quartier 'arrivants' a été libérée pour anticiper une éventuelle quatorzaine. Une mesure d'anticipation à saluer", insiste le syndicat. "Il y a au moins un chef d'établissement qui prend une cette initiative pour organiser sa détention de façon différente. Il ne faut pas attendre que la difficulté arrive pour agir, dans ce cas-là", dit-il, soulagé. Erwan Saoudi abonde en ce sens : "Dans chaque structure, on va isoler les cas positifs lorsqu'ils seront avérés. On est en train de trouver les cellules en dehors du reste de la détention pour les mettre à l'écart, en cellule individuelle. Mais on ne pourra pas le faire pour la moitié de la population carcérale, on va manquer de place", prévient-il.