Corse : l'ancien chef présumé du FLNC Charles Pieri et trois autres personnes en garde à vue dans une affaire d'abus de biens sociaux

Quatre personnes dont Charles Pieri, ancien chef présumé du FLNC et membre de la direction du parti indépendantiste Corsica Libera, ont été arrêtées mardi par la police judiciaire dans une enquête pour abus de biens sociaux. Les autres personnes sont une proche de Charles Pieri interpellée avec lui à son domicile et deux employés d'une société visée par l'enquête, a précisé à Caroline Tharot, procureure de la République de Bastia, confirmant une information de France 3 Via Stella.





Les arrestations ont été menées mardi matin en Haute-Corse par l'antenne bastiaise de la police judiciaire et concernent une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bastia des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, selon la procureure.