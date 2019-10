Corse : un groupe se présente comme un "nouveau FLNC", le parquet antiterroriste se saisit de l'affaire

JUSTICE - Le parquet national antiterroriste s'est saisi ce mardi de l'enquête ouverte après l'annonce de la reconstitution d'un "nouveau FLNC" par un groupe de cinq hommes masqués.

Le "nouveau FLNC" dans le viseur de la justice. Quelques heures après la conférence de presse de cinq personnes annonçant le reconstitution de ce groupe nationaliste radical en Corse, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Une enquête pour association de malfaiteurs terroristes devrait être ouverte prochainement par le parquet national.

"Je vous confirme que le parquet national antiterroriste se saisit de cette revendication", a déclaré Eric Bouillard, procureur de la République d'Ajaccio, ajoutant : "On a prêté beaucoup d'attention à cette action, le parquet de Paris prendra la suite". "Même les gros ont été petits à un moment, donc cette action a été prise au sérieux même s'il est possible qu'on ait affaire à des petits, même si on n'a pas d'armes de guerre apparentes sur les images, on a une revendication claire et qui fait référence à un mouvement de mai 1976 dont on a connu les conséquences", a ajouté une source proche de l'enquête à l'AFP.