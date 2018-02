Corse : une enquête ouverte après des "injures" sur Facebook envers la veuve du préfet Erignac

Le procureur de la République d'Ajaccio a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête suite à la publication sur Facebook d'un message injurieux à l'encontre de la veuve du préfet Erignac. Le message aurait été rédigé par Charles Pieri. Un homme au lourd passé judiciaire. Il a été condamné à multiples reprises, mais reste encore très proche des leaders nationalistes corses Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni.



