Côtes-d'Armor : à eux deux, l'automobiliste et sa passagère avaient plus de 7 grammes d’alcool par litre de sang

Ils ont été condamnés vendredi mais les faits remontent à mars 2017. C'est à cette époque, dans la commune de Saint-Quay-Perros dans les Côtes d'Armor, qu'une femme d’une vingtaine d’années était montée, avec son enfant de 5 ans, dans la voiture de son beau-frère.





Rien d'extraordinaire jusque-là sauf que, comme le rapporte Le Télégramme, le conducteur, lui aussi âgé d’environ 20 ans, conduit sous l’emprise de cannabis et considérablement éméché : les analyses révéleront un taux de 3,52 g d’alcool par litre de sang. Sur le trajet, la passagère a voulu changer la trajectoire de la voiture et s'est saisi du volant. Un geste inconsidéré qui peut s'expliquer par le fait qu'elle aussi avait également consommé des stupéfiants et est alcoolisée à hauteur de 4,38 g !