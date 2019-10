Couple Balkany : coupable de blanchiment, mais pas de corruption

JT 20H - Les juges ont reconnu ce vendredi 18 octobre le couple Balkany coupable d'avoir caché le fruit de leur fraude fiscale. Treize millions d'euros au total. En revanche, Patrick Balkany a été relaxé des faits de corruption.

Après la fraude fiscale, le 13 septembre dernier, le couple Balkany a été condamné ce vendredi pour blanchiment aggravé. Patrick Balkany a écopé de 5 ans de prison, un mandat de dépôt sans effet immédiat et 10 ans d'inéligibilité. Pour son épouse Isabelle, 4 ans de prison et la même peine d'inéligibilité. Le tribunal a parlé de l'indéniable enracinement dans la délinquance du couple.



