"Ensemble nous allons gagner" : le vibrant appel d'un restaurateur après sa victoire contre Axa

"Aujourd'hui, c'est un grand moment pour tous les petits et les grands patrons qui souffrent, qui m'ont donné l'énergie de me battre. AXA a mis des moyens démesurés pour nous anéantir. Nous avons affronté une multinationale, et nous avons gagné", a déclaré le restaurateur. "A tous ces chefs d'entreprise qui , comme nous, ont un genou à terre, levez vous, dressez vous, lisez vos contrats", a poursuivi Stéphane Manigold. "Et je vais demander à tous les avocats de ce pays : aidez nous, aidez les restaurateurs où vous allez manger [..] Ensemble nous allons gagner."