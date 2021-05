Covid : les raves prolifèrent, malgré l'interdiction des rassemblements

La musique a été coupée dans la nuit vers 2 heures avec la saisie du matériel de sonorisation qui a été suivie de l’évacuation progressive du site. Plus de 1 000 infractions Covid (non respect du couvre-feu et des 10 km), 42 infractions liées aux stupéfiants et neuf pour conduite en état d’ivresse ont été relevées, selon un bilan transmis dimanche soir par la préfecture. Le maire de la ville, Gilles Carré, lui, est encore abasourdi. "C'est choquant de voir tout ça. C'est vrai que c'était complètement saccagé. Il n'y a pas de mot. C'est vrai que c'est impressionnant et c'est désagréable", réagit-il.