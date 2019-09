Crash du Rio-Paris : les juges ordonnent un non-lieu pour Airbus et Air France, le parquet fait appel

JUSTICE - Dix ans après l'accident du vol AF447, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur le crash du Rio-Paris en 2009 avaient ordonné un non-lieu général pour le constructeur Airbus et Air France. 228 personnes avaient perdu la vie dans ce terrible accident.

Dix ans après l'accident du vol AF447 et la mort des 228 personnes à son bord, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur le crash du Rio-Paris en 2009 ont ordonné un non-lieu général pour le constructeur Airbus et Air France, a appris jeudi l'AFP de sources concordantes. Cette décision diffère des réquisitions du parquet qui avait réclamé un procès pour la compagnie aérienne et de prononcer un non-lieu pour le constructeur. Le lendemain, vendredi 6 septembre, le parquet a annoncé faire appel de cette décision.

"Cet accident s'explique manifestement par une conjonction d'éléments qui ne s'était jamais produite, et qui a donc mis en évidence des dangers qui n'avaient pu être perçus avant cet accident", avaient estimé les juges dans leur ordonnance signée le 29 août, dont l'AFP a eu connaissance.

La principale association de proches de victimes, Entraide et Solidarité AF447, a annoncé faire appel "d'une ordonnance qui insulte la mémoire des victimes", a annoncé à l'AFP son avocat Alain Jakubowicz.