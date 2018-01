Crash du vol AF447 Rio-Paris : une nouvelle expertise charge les pilotes, les familles "à la limite de l’écœurement"

Un rapport qui fait grincer des dents. Plus de huit ans après l'accident du vol AF447 Rio-Paris, survenu le 1er juin 2009 au large du Brésil avec 228 passagers et membres d'équipage à son bord, la nouvelle expertise ordonnée par la justice met en cause les membres de l'équipe d'Air France. Les familles s'en sont "indignées", craignant que le constructeur Airbus soit dédouané.





Air France et Airbus avaient été mis en examen en 2011 pour "homicides involontaires" dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Paris. L'enquête, close en 2014, avait dû être relancée après l'annulation, un an plus tard, de la première contre-expertise qui mettait l'accent sur "la réaction inappropriée de l'équipage" et des manquements d'Air France. En février 2017, des juges du pôle accident collectif ordonnaient une nouvelle contre-expertise. L'AFP a pu consulter les conclusions du rapport provisoire remis le 20 décembre 2017 par les nouveaux experts aux juges d'instruction à Paris.