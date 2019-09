Crash Rio-Paris : un non-lieu qui indigne les familles des victimes

JT 20H - Après dix ans d'enquête, les juges exonèrent Airbus et Air France de toute responsabilité dans le crash du vol Rio-Paris du 1er juin 2009.

Le 1er juin 2009, un Airbus reliant Paris à Rio s'abîme dans l'océan Atlantique. Dix ans plus tard, des juges d'instruction ont estimé que ni la compagnie aérienne ni le constructeur de l'avion n'aurait de compte à rendre devant la justice. Comment expliquer cette décision ? Les familles des 228 victimes de l'accident le plus meurtrier qu'a connu Air France se disent scandalisées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.