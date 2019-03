Pourquoi Bernard Tapie est-il de nouveau jugé à partir d'aujourd'hui ?

Tout commence en juillet 1990. Le président de l’Olympique de Marseille (OM) achète Adidas pour l'équivalent de 362 millions d'euros. Nommé ministre de la Ville, deux ans plus tard, il est sommé par le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, de revendre ses sociétés pour éviter tout conflit d’intérêts. Bernard Tapie se tourne alors vers sa banque, le Crédit Lyonnais, à qui il confie le mandat de vente d'Adidas. Le nouveau ministre récupère 441 millions d’euros auprès d'un groupe d'investisseur dont fait partie le Crédit lyonnais. L'année suivante, Bernard Tapie est placé personnellement en liquidation judiciaire et Adidas passe, pour 701 millions d'euros, sous le contrôle de Robert Louis-Dreyfus. S’estimant floué, il réclame la différence.





Entre temps, la banque est sauvée de la faillite par l'Etat français. Et un Consortium de réalisation (CDR) est créé en mars 1995 pour éponger ses dettes. Commencent alors plusieurs années de procès, entre le CDR et Bernard Tapie. Les décisions des tribunaux se suivent jusqu'en 2005, neuf ans après le premier jugement. La cour d’appel condamne le CDR à verser 135 millions d’euros à l’homme d’affaires. L'année suivante, la Cour de cassation annule cette décision et rejette toute erreur de la banque. Retour à la case départ.





Pour clore ce chapitre judiciaire, les deux parties vont s'accorder pour un arbitrage. L'Etat explique que les frais de justice sont trop importants pour continuer les allers-retours devant des tribunaux. En juillet 2008, le tribunal arbitral rend sa sentence, le CDR doit verser 400 millions d'euros à Bernard Tapie, dont 45 pour préjudice moral. Christine Lagarde, alors ministre de l'Economie, renonce à tout recours.





Et c'est cet arbitrage qui va être contesté sous la présidence de François Hollande, puis annulé en 2015. Deux ans plus tard, Bernard Tapie, est condamné à rendre l'intégralité de la somme. Pour les créanciers, la dette s'élève désormais, avec les intérêts, à près de 525 millions d'euros.