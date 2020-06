Creuse : le médecin de Gabin, bébé de 22 mois mort de faim et de déshydratation, jugé ce jeudi

En novembre dernier, les parents trentenaires du bébé ont été condamnés par les assises de la Creuse à 17 ans de réclusion criminelle pour "privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de 15 ans". Six ans plus tôt, au printemps 2013, leur fils, Gabin, 22 mois, était décédé à l'hôpital. Admis aux urgences le 7 juin de cette même année, en état de "déshydratation extrême" et "de mort apparente", l'enfant n'avait pu être réanimé malgré 40 minutes de massage cardio-respiratoire. Gabin ne marchait plus et ne pesait que 5,8 kg, soit le poids d'un nourrisson de 3 mois...

Ce jeudi, c'est le médecin de famille, Jean-Louis V., 62 ans, généraliste, qui comparait le tribunal correctionnel de Guéret pour "non-assistance à personne en péril". Il lui est en effet reproché de ne pas avoir alerté sur la situation de cet enfant qu'il avait vu sept fois entre janvier 2012 et avril 2013. Le dernier rendez-vous remontait à un mois et demi avant la mort du petit garçon.