Facebook et Snapchat visés par une plainte dans une affaire de harcèlement de collégiennes

Sur la plainte, Facebook France, Snap group Sas, et "Netflix". Ce nom ne désigne pas ici la plateforme de films et séries en ligne mais un groupe de collégiens nîmois. Outre des photomontages dégradants, les jeunes femmes ont dû subir "des menaces réitérées de violences physiques" et "des insultes répétées à caractère sexuel". Les auteurs faisaient ainsi pression afin d’essayer d’obtenir des faveurs sexuelles. "Pour l’instant, une victime s’est constituée partie civile, mais il y a des faits concernant d’autres jeunes adolescentes", a certifié l’avocate Me Khadija Aoudia auprès de l’AFP.