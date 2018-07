Cyberharceleurs : (enfin) la fin de l'impunité ?

Le 2e acte a lieu vendredi. A vrai dire, personne ne s’attendait à un retour de bâton aussi rapide, même si les habitués des réseaux sociaux ont très vite vu surgir, sur Twitter, cette capture d’écran d’un texte violent au possible, menaçant explicitement Nadia Daam de mort, initialement publié sur le fameux forum quelques heures après l’issue du premier procès. "Si nous n’arrivons pas à l’avoir, il faudra s’attaquer à sa famille", écrit entre autres un internaute. Hélas pour ce prévenu d’une vingtaine d’années, une plainte est déposée, son identité retrouvée et l’affaire amenée au pas de charge en comparution immédiate au TGI de Bobigny. Au procès, il se dit "pitoyable", indique qu’il souhaitait simplement "faire rire". Visiblement, le tribunal ne partage pas son humour et le condamne à six mois de prison avec sursis, 180 heures de travaux d’intérêt général et 5000 euros de dommages et intérêts.





Au même moment, à Nanterre, se joue un spectacle similaire. Cette fois, le prévenu, poursuivi pour faits de harcèlement sexuel et menace de crime, s’en est pris à Nikita Bellucci, ancienne actrice porno. Pour les experts psychiatres qui l’examinent, ce trentenaire chétif montre « des troubles du comportement sur fond d’épilepsie », mais demeure pénalement responsable. Il explique les insultes et menaces insensées dont il est l’auteur par "une réponse à un tweet qui a dégénéré". Et, même poussé dans ce sens par son avocate, ne parvient pas à reconnaître la gravité de ses propos, "parce que c’était sur un internet". Devant son incapacité à l’introspection, le tribunal prononce une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois en sursis : soit trois mois de prison ferme. Le prévenu est reparti menotté de l'audience. Direction la prison.