Dans une vidéo des forces kurdes, la djihadiste française Emilie König dit être "traitée correctement" en détention

"Il n'y a pas de différence entre nous et les femmes du YPG. Il n'y a pas de haine, rien du tout. Tout ce qu'on m'a dit, en fait, c'était le contraire. J'ai vu que les femmes du YPG jouaient avec des enfants, jouaient avec des bonbons, des chocolats, des biscuits. Nous, on nous apporte à manger. Si on a envie de fumer on peut fumer, si on a envie de boire du thé hors temps de repas, ils nous apportent du thé, du café. ils nous apportent tout ce dont on a besoin", commence par détailler la captive, membre de Daech.





Dans la vidéo, elle revient également sur les propos alarmistes qu'elle a pu tenir à sa mère, au téléphone, dans les premiers jours de sa détention : "Au premier camp où je suis arrivée après mon arrestation, j'ai téléphoné à ma mère (...) parce que j'ai entendu les femmes de Daech dire qu'il y avait beaucoup d'injustices, que le YPG tapait, moi j'ai pris peur. (...) J'ai dit à ma mère que j'avais peur, qu'on n'allait plus nous apporter de la nourriture, qu'on allait nous priver de beaucoup de choses."





Elle poursuit : "Après on est partis au nouveau camp, ça été le contraire. En arrivant au camp, j'ai dormi dans la tente d'une femme irakienne, tout s'est très bien passé. Le lendemain, j'ai eu ma tente, le surlendemain j'ai eu les cartons pour faire la cuisine, les matelas pour dormir, les couvertures. On a tout eu, on n'a manqué de rien." Et la jeune femme de citer les noms de plusieurs organisations d'aide humanitaire pour appuyer ses propos : "J'ai vu que l'Unicef soutenait l'YPG, que la Croix-Rouge était présente. Les toubibs viennent pour voir si les enfants, ou nous, sommes malades. Si on est malade, on nous prend pour aller à l'hôpital. Depuis mon arrestation, j'ai pas vu de problème, on m'a toujours traitée correctement, on m'a apporté à boire, à manger, des cigarettes. J'ai pas eu d'injustice."