De 5 à 9 ans de prison pour 3 jeunes voulant se rendre en Syrie

"Partir rejoindre l’Etat islamique après novembre 2015, c'est partir en pleine adhésion à ses exactions" et à "la terreur et l'effroi" qu'il a semés en France en 2015, a fait valoir la procureure, en appelant à une sévérité exemplaire envers les trois accusés. Ces derniers avaient été interpellés début 2017, notamment après des écoutes téléphoniques confirmant leur radicalisation. Le ministère public a été suivi par le tribunal concernant les deux prévenus récidivistes, Alperen C. et Mustafa S., condamnés respectivement à 9 et 8 ans de prison, assortis d'une période de sûreté des deux tiers.





Le premier a écopé de la peine la plus lourde - juste en dessous du maximum de dix ans. Il s’était rendu en Syrie en 2014 et a reconnu y avoir été entraîné au maniement des armes par un groupe djihadiste. Le second avait, quant à lui, déjà tenté de partir en Syrie en décembre 2013, mais en avait été empêché in extremis par sa famille, alors qu'il allait partir avec son ami d'enfance Foued Mohamed-Aggad, un des kamikazes du Bataclan. Le tribunal a fait preuve de plus de clémence envers Saïd I., considéré comme mieux inséré dans la société et séduit plus tardivement que les deux autres par les sirènes djihadistes. Ce dernier a été condamné à 5 ans de prison sans période de sûreté, contre 6 ans avec deux tiers de sûreté requis.