De nouvelles femmes accusent l'ex-cadre du ministère de la Culture de les avoir empoisonnées aux diurétiques

Une des avocates des accusatrices, Clémence Langlois, a lancé mercredi 13 novembre un appel en Alsace pour retrouver et rassembler les victimes. En tout, plus de 200 femmes auraient subis les agissements de ce fonctionnaire.

"Lorsque des voix s’élèvent pour briser le silence, il faut les écouter", a martelé le ministre de la Culture dans son discours aux Assises de la parité et de la diversité jeudi 14 novembre, dénonçant une "omerta qui a longtemps prévalu en matière de violences sexistes et sexuelles".

Déplorant qu’il ait fallu près de "10 ans" avant que les faits ne soient révélés, il a rappelé qu’une procédure judiciaire est en cours, et a précisé avoir réouvert une cellule d’écoute pour les victimes, joignable par téléphone au 07 87 75 53 70.

De leur côté, sept syndicats ( CFDT, CFTC, CGT, Snac-FSU, Sud, SNSC et UNSA) avaient dénoncé la veille la situation "systémique" au ministère de la Culture et dans la fonction publique, où la "couverture" des actes violents et d’abus de pouvoir est "favorisée par un système hiérarchique vertical violent et rigide qui offre l’impunité à des personnalités toxiques".