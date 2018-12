Décès d'une femme à l'hôpital Lariboisière : le personnel pensait que la patiente n'était plus là

L'Assistance publique précise dans son communiqué que les effectifs étaient ce jour-là conformes au planning dans un contexte d’activité soutenue".





"Le service d’accueil des urgences de l’hôpital Lariboisière est celui où le nombre de passages est le plus important de l’AP-HP avec près de 85.000 passages annuels et une progression de plus 5% depuis 2017. Les équipes y sont régulièrement confrontées à la grande précarité et aux incivilités, ajoute l'AP-HP. Suite aux tensions de cet été avec des fréquentations records de 350 passages/jour (contre 230 passages/jour en moyenne), un plan d’actions a été validé en septembre 2018. Il est en cours de déploiement. Les principales mesures visaient notamment à fluidifier la prise en charge et limiter les temps d’attente".