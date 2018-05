Décès de Naomi Musenga, la justice ouvre une enquête

Il y a cinq mois, à Strasbourg, une jeune mère de famille très affaiblie a appelé les services de secours. Après plusieurs tentatives, elle est finalement mise en relation avec une opératrice du SAMU. Celle-ci est restée indifférente, presque moqueuse aux plaintes de la jeune femme qui finira par mourir quelques heures après l'appel. La preuve de l'existence de cette scène, un enregistrement du dialogue, a été apportée il y a quelques jours. L'opératrice en question a été suspendue, mais pour les avocats de la famille de la défunte, les responsabilités sont plus larges.



