Déconfinement : comment les tribunaux vont reprendre du service, avec des milliers de dossiers à juger

La garde des Sceaux Nicole Belloubet a décidé d'une phase transitoire de trois semaines pour traiter les affaires prioritaires et procéder à un "état des lieux". Car avec le renvoi de milliers d'affaires non urgentes depuis le 16 mars, c'est une pile vertigineuse de procédures en souffrance qui attend les juridictions, déjà plombées par la grève des avocats contre la réforme des retraites.

De plus grosses juridictions de l'est comme Epinal ou Nancy ne seront, elles, pas "sur leurs pieds avant des mois", estime le premier président de la cour d'appel de Nancy, Jean-Pierre Ménabé. A Versailles, on espère "revenir en septembre à des délais de traitement raisonnables", à Paris, on craint déjà "de mordre sur 2021 et 2022" pour tenir les audiences prévues. Afin d'éviter "un engorgement total de la machine", le procureur de Paris Rémy Heitz entend classer sans suite un tiers des 4.000 dossiers en correctionnelle "annulés" pendant le confinement et envisage des alternatives au procès pour un autre tiers.

Une note de la Chancellerie diffusée mercredi encourage cette réorientation des procédures pour les délits les moins graves, afin d'alléger le planning des audiences. Elle incite également au recours accru à la visioconférence et aux procédures civiles sans audience, par échange de dossiers.