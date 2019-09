"Décrocheurs de portraits de Macron" : neuf personnes jugées à Paris mercredi

Depuis plus de six mois et le début de la campagne de désobéissance civile "Décrochons Macron", le mouvement Action non-violente COP21 (ANV-COP21) revendique 128 portraits officiels du président de la République. Et ce sont 57 personnes qui font actuellement l’objet de poursuites judiciaires en correctionnelle où elles encourent une peine maximale de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. En juin dernier, à Bourg-en-Bresse puis à Strasbourg, les prévenus ont écopé d’une amende de 250 euros (un cas), d’une amende avec sursis (cinq cas) et de relaxes (trois cas). Douze autres procès de "décrocheurs" sont programmés d’ici septembre 2020.