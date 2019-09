"Décrocheurs" de portraits de Macron : 2 militants jugés à Lyon, 16 autres procès à venir

C’est le troisième procès contre ces "décrocheurs", et loin d'être le dernier. En tout, 17 passages devant la justice sont prévus pour ces militants écologistes. Car comme Pierre et Fanny, ils sont nombreux à avoir fait le choix de risquer des poursuites et une amende, voire la prison, afin d’alerter sur la crise climatique. Et ce notamment en décrochant les portraits d'Emmanuel Macron, accusé d'inaction climatique, de certaines mairies. Les organisateurs revendiquent 128 portraits décrochés depuis le lancement de l'initiative en février dernier, dont sept ont été exposés dans les rues de Bayonne en marge du G7.