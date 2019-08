Déjà condamné en 2005, comment le chirurgien soupçonné de pédocriminalité a-t-il pu continuer à exercer ?

Pourquoi, alors, n'a-t-il pas été suivi ? La réponse est dans la condamnation du médecin, qui n'a écopé que d'un sursis simple, à l'époque, sans aucune injonction à suivre des soins ou interdiction d'approcher des enfants. Il a donc pu continuer à exercer son activité librement.





Depuis avril 2016, le code pénal prévoit une meilleure transmission d'information entre la justice et l'employeur.

Nathalie Leclerc-Garret, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, précise à TF1 qu'actuellement, "le procureur de la République a l'obligation d'informer les administrations pour toutes les professions impliquant un contact habituel avec les mineurs". Et ce, "lorsqu'il y a condamnation, et même au stade de l'enquête en cours". Toutefois, cette mesure ne concerne que l'administration et n'est pas assortie d'obligation de mise à pied ou de licenciement de la personne concernée.