Des familles de djihadistes en Syrie portent plainte contre la France pour "détention arbitraire"

C'est un débat politique, mais aussi juridique que la justice française va devoir arbitrer très rapidement. En effet, les proches des djihadistes français récemment capturés par les forces kurdes en Syrie ont décidé de porter plainte contre Paris pour "détention arbitraire". En clair, ils reprochent à l'État français de rester inactif face à leur sort et demandent à être rapatriés et jugés en France.



