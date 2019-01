Des lasagnes à la viande de cheval : le procès Spanghero s'ouvre ce 21 janvier

Selon l’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'arnaque porterait sur plus 750 tonnes de viande de cheval. Au total, cette viande s’est retrouvée dans 4,5 millions de plats cuisinés, vendus dans plus d'une douzaine de pays européens.





L’accusation évoque une "organisation atypique et propice aux fraudes". Sur le banc des accusés, deux anciens dirigeants de Spanghero, et deux intermédiaires néerlandais. Les échanges s’annoncent houleux, car l’ancien directeur de Spanghero Jacques Poujol et le négociant néerlandais Johannès Fasen contestent les faits et se rejettent mutuellement la faute. Le premier dit avoir ignoré la véritable nature de la viande, quand le second affirme que le premier lui avait bien passé commande.