Deux footballeurs soupçonnés d'avoir truqué un match en National jugés mercredi et jeudi

L’affaire avait été révélée par L’Equipe en décembre 2017. Mercredi et jeudi, deux anciens footballeurs du club de Fréjus Saint-Raphaël, Matar Fall et Dominique Jean-Zéphirin, doivent être jugés par le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonné d'avoir volontairement causé la défaite de leur équipe contre Colomiers le 9 mai 2014. Les deux hommes doivent répondre de "corruption passive en vue d'altérer le résultat de paris sportifs" et d'"association de malfaiteurs" et risquent cinq ans de prison. Partie civile, la FFF demande un euro de dommages et intérêts et le paiement des frais de justice.

Quatre buts avaient été encaissés en à peine vingt minutes par le gardien de but de Fréjus, Dominique Jean-Zéphirin, dont un inscrit par Matar Fall, en début de match, pour un score final de 4-1. En parallèle de ce scénario improbable, Colomiers figurant parmi les relégables de National à l'époque. Un phénomène anormal et souligné à l'époque sur les plateformes de paris sportifs. La société de surveillance Sportradar avait relevé une cotation anormale du match et un nombre de paris anormalement élevé, 20 fois supérieur à la moyenne pour une rencontre de cet enjeu.