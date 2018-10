Deux hautes magistrates placées en garde à vue dans le cadre d’une affaire de stupéfiants

On a tendance à croire que ces choses-là ne se passent que dans les films et pourtant... Le Parisien nous rappelle, ce mercredi, que les scénarios les plus spectaculaires prennent souvent racine dans la réalité. Le quotidien francilien révèle en effet le placement en garde à vue de Véronique Degermann et Karime Roussy-Sabourin, deux hautes magistrates. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) cherche à établir leur rôle dans la tenue, en 2012, d’une fausse garde à vue, totalement illégale, organisée par la police judiciaire.