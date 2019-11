Deux policiers bientôt jugés pour avoir partagé la vidéo d'un jeune homme qui s'était empalé sur un poteau

Le 27 septembre 2018, à 23 heures, rue de la Jonquière, dans le 17e arrondissement de Paris, Louis, 26 ans avait sauté du 6e étage et avait fini un jeune homme était mort à l'hôpital après sa chute d'un immeuble du XVIIe arrondissement sur un potelet de trottoir.

Des images de vidéosurveillance regardées, filmées puis partagées sur WhatsApp, avant de finir sur les réseaux sociaux. La mort d'un homme, la tristesse d'une famille et cette vidéo devenue malheureusement virale, ensuite signalée puis supprimée.

Les deux fonctionnaires sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris pour "détournement d'images de vidéosurveillance". L'un sera aussi jugé pour "violation du secret professionnel" et l'autre pour recel de ce délit.

La mère de Louis avait porté plainte notamment pour "atteinte à l'intimité de la vie privée". Le parquet de Paris avait ouvert une enquête le 3 octobre 2018, chargeant l'IGPN, la police des polices, des investigations. On sait que l'image de l'écran, estampillé "préfecture de police" provient d'un commissariat et que le "vidéaste" a filmé cet écran au smartphone.

Rapidement, les auteurs sont identifiés. Ils travaillent au commissariat du 11e arrondissement. "Le premier est justement opérateur et autorisé à visionner les images de vidéosurveillance. Le deuxième, derrière lui, filme l'écran et diffuse la vidéo sur leur groupe WhatsApp. Lors des auditions, il a d'ailleurs "assumé et reconnu avoir filmé", indiquent nos confrères.

Le Parisien précise que "les deux fonctionnaires étaient bien notés par la hiérarchie"." Le "vidéaste" avait été décoré en 2015 par le ministre de l'Intérieur. Il faisait partie de l'équipe de la brigade VTT intervenue en premier lors de l'attentat de Charlie Hebdo et s'était fait tirer dessus par les frères Kouachi, détaille le quotidien.