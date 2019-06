Deux policiers de la "Bac" parisienne mis en examen pour trafic de drogue et corruption

Ce brigadier, âgé de 45 ans, et son collègue, un gardien de la paix de 38 ans, sont soupçonnés d'avoir "protégé des trafiquants de stupéfiants contre rémunération" et d'avoir blanchi l'argent ainsi obtenu, a expliqué à l'AFP une source proche du dossier. "Ils revendaient des informations sur les dispositifs policiers de lutte antidrogue et rackettaient les dealers", a ajouté une source proche de l'enquête.





L'affaire a démarré par une dénonciation pour des soupçons de corruption visant le brigadier de police, conduisant le parquet de Paris à ouvrir en 2018 une enquête préliminaire confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Les investigations se sont ensuite poursuivies sous l'autorité d'un juge d'instruction qui a procédé aux récentes mises en examen.