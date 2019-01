Deux policiers soupçonnés d'avoir violé une femme dans les locaux du 36 quai des Orfèvres aux assises

Et l'ambiance dans la salle risque d'être moins chaleureuse dans la salle d'audience que dans ce pub, il y a quatre ans, au printemps.





La partie civile, Emily. S. de nationalité canadienne, née le 13 janvier 1980, et en instance de divorce, était arrivée à Paris dans la capitale 18 avril 2014. Le 22 avril, vers 21h, la trentenaire s'était rendue seule dans le bar, qu'elle avait pris l'habitude de fréquenter depuis son arrivée. Ce soir-là, selon elle, elle s'est "liée d'amitié avec des policiers car elle se sentait en sécurité avec eux". Une dizaine de fonctionnaires sont là à ses côtés. On trinque au whisky et à la bière, sans modération, on s'amuse, on "flirte"…





Puis, selon Emily, un des policiers lui aurait plus tard proposé de visiter les locaux du mythique "36", ce qu'elle accepte volontiers. Comme ses talons lui font mal aux pieds, elle s'y rend, malgré la courte distance, en voiture avec Antoine Q., alors que Nicolas R. préfère marcher. "J'avais beaucoup bu, je me voyais mal rentrer à l'hôtel dans cet état et je pensais qu'en allant dans un commissariat, je me sentirais plus en sécurité", a expliqué aux enquêteurs Emily S., mettant en avant que son père était lui-même policier au Canada.