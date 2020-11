DIRECT - Condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'Alexia, Jonathann Daval ne fera pas appel

VERDICT ATTENDU DANS LA JOURNÉE





Après six jours de procès, la cour s'est retirée en milieu d'après-midi pour délibérer. Plusieurs heures seront sans doute nécessaires pour que les trois magistrats professionnels et les six jurés (cinq femmes et un homme) prononcent leur verdict.





Obtenir la majorité de cinq jurés est décisive, comme l'expliquait dans la matinée l'avocat Bertrand Périer, sur LCI : "Pour faire voter les neuf jurés, on part de la peine la plus élevée, c'est-à-dire dans ce cas la perpétuité. Si celle-ci n'obtient pas la majorité de cinq, on dégrade la peine. On passe alors à 30 ans. Si cette peine inférieure n'a pas non plus la majorité, on descend au fur et à mesure pour arriver à la peine qui va recueillir cette majorité."