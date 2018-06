EN DIRECT - "Ça a été comme une partie d’échecs"... Regardez notre enquête inédite sur les mystères de Nordahl Lelandais

L’apparition d’un même suspect dans deux enquêtes de meurtres conduira la gendarmerie nationale à créer une cellule spéciale baptisée Ariane. Sept enquêteurs tentent désormais de détricoter le parcours de l’ancien maître-chien afin de savoir si sa route a pu croiser celle d’autres disparus. "Nous avons fait remonter à la cellule Ariane 25 cas dans la région Rhône Alpes qui mériteraient des recherches pointues avec Nordahl Lelandais entre 2017 et le moment où il est revenu de l’armée", témoigne Bernard Valézy, président régional de l’Association Assistance et Recherches de Personnes Disparues (ARPD). "Il faut fouiller pour établir au moins sa non culpabilité. Les familles se disent qu’il y a peut-être quelque chose derrière et veulent aller jusqu’au bout".





C’est le cas des familles des disparus du fort de Tamié que nous avons rencontrées et qui nous ont raconté leurs espoirs et leurs craintes de voir planer au-dessus de la disparition de leur proche l’ombre de Nordahl Lelandais. "Ce n’est peut-être pas Monsieur Lelandais, elle n’espère d’ailleurs pas que ce soit lui, mais elles se disent on va ouvrir d’autres portes" résume Me Boulloud.





