Disparition d'Estelle Mouzin : la pression s'accentue sur Michel Fourniret, convoqué sur le possible lieu du crime

Michel Fourniret et Monique Olivier ont été extraits de leur cellule depuis ce lundi pour être transportés dans les Ardennes. Le tueur en série, soupçonné du meurtre d'Estelle Mouzin, et son ex-femme, accusée de complicité, ont notamment été menés à Ville-sur-Lumes. C'est dans une maison de cette petite commune du nord-est de la France, ayant appartenu à la sœur de Michel Fourniret, que la fillette de 9 ans aurait été séquestrée, violée et tuée.

"Le programme n'est pas établi, il évoluera en fonction des déclarations des mis en examen et pourrait s'étaler sur plusieurs jours", rapportait lundi à LCI une source proche du dossier. Le binôme devait aussi être conduit mardi au château du Sautou, ancienne propriété de "l'ogre des Ardennes". Située non loin de Ville-sur-Lumes, elle avait également été fouillée en juin dernier, sans succès. Le suspect devait retourner à Ville-sur-Lumes mercredi. Le déplacement devrait s'étaler au total sur une semaine.

"Devant les cartes, Michel Fourniret montre des endroits, on bouge, on avance, mais les choses sont compliquées", a indiqué mercredi l'avocat de Monique Olivier, maître Richard Delgenes. "On a ciblé des endroits. Aujourd'hui, on reprend les investigations avec des spécialistes du comportement, des enquêteurs, la juge d'instruction." Selon l'avocat, il y a eu "des échanges" entre sa cliente et Michel Fourniret, "elle lui demandait où il avait déposé le corps d'Estelle Mouzin. Je pense qu'on est pas loin. Donc, il faut beaucoup d'abnégation, d'investissement, aujourd'hui est une nouvelle étape".

Ce nouveau déplacement fait suite à la confrontation entre les deux ex-époux sur le lieu de la disparition de la petite fille, le 15 octobre en Seine-et-Marne. A cette occasion, Monique Olivier avait confirmé l'implication de Michel Fourniret dans cette disparition. Le meurtrier présumé, mis en examen en novembre 2019 pour "enlèvement et séquestration suivis de mort", avait avoué en mars 2020 sa responsabilité. "Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute", avait-t-il déclaré.