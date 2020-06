Disparition d'Estelle Mouzin : pourquoi les enquêteurs ont-ils fouillé le château des Fourniret ?

Les Fourniret revendront cette demeure et ses horribles secrets deux ans plus tard, en février 1991. Ils achèteront la maison de Sart-Custinne, en Belgique.

La justice n'exclut pas pour autant que l'ancien forestier français soit revenu sur ses terres pour dissimuler le corps de la petite Estelle Mouzin dont il a avoué le meurtre récemment.

Le tueur en série, qui a souvent joué au chat et à la souris avec les enquêteurs, n'était toutefois pas passé formellement aux aveux. "Il est fort possible, même très probable, que j'aie été l'auteur de cette disparition mais je ne sais pas quoi vous dire", avait-il déclaré. "Dans l'impossibilité où je suis de vous dire 'oui, je suis responsable de sa disparition' (...) je vous exhorte à me considérer comme coupable", avait-il ajouté tout en assurant être "un joueur d'échecs", prenant plaisir à la confrontation avec sa juge. Le soir du 9 janvier 2003, Estelle Mouzin avait disparu alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne). Son corps n'a jamais été retrouvé. Michel Fourniret a plusieurs fois été soupçonné, la première fois en 2006, mais il avait été mis hors de cause l'année suivante.

Michel Fourniret a-t-il, en 2003, amené Estelle Mouzin dans la maison de Ville-sur-Lumes avant de la conduire au Château de Sautou ? "C'est une hypothèse plausible certes, avait répondu Fourniret en mars dernier. Mais d'instinct, je me serais gardé d'emmener cette personne au Sautou. Il est possible que j'y aie enfoui quelqu'un là-bas, mais ma mémoire ne fait pas tilt."

Les investigations le diront... ou non.