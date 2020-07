Disparition de Narumi : extradé, son ancien petit-ami mis en examen dès son arrivée en France

Extradé par le Chili, cette procédure relance un feuilleton judiciaire qui tient en haleine les médias japonais depuis plus de trois ans et demi.

Selon l'enquête, peu avant la disparition de Narumi, les deux jeunes gens avaient toutefois pris leurs distances et l'étudiante japonaise avait débuté une nouvelle relation, suscitant la jalousie de Nicolas Zepeda qui se trouvait alors dans son pays. Selon les enquêteurs, ce dernier s'était rendu début décembre 2016 à Besançon pour y voir la jeune femme. Le soir du 4 décembre, ils étaient rentrés ensemble dans le logement de Narumi. Plusieurs étudiants ont entendu "des hurlements de terreur, des cris", comme le rapporte le procureur. Mais "personne n'a prévenu la police". Depuis, plus de nouvelle.

Le procureur Etienne Manteaux s'était rendu en avril 2019 au Chili avec un magistrat instructeur et deux enquêteurs. Sept mois plus tard, il avait annoncé que l'enquête était "close" et justifiait "la demande d'extradition de Nicolas Zepeda". Il se félicite aujourd'hui de la "rapidité avec laquelle la justice chilienne, en plus dans un contexte de Covid, a répondu à (la) demande d'extradition".

L'ancienne procureure de Besançon Edwige Roux-Morizot avait évoqué à l'époque des faits un "profil envahissant et inquiétant" à propos du suspect. Celui-ci, dans un courrier envoyé aux autorités chiliennes, avait raconté être allé voir Narumi à Besançon début décembre 2016 et qu'ils s'étaient alors "rendu compte qu'ils étaient toujours amoureux". Il disait avoir passé une partie de la nuit du 4 au 5 décembre avec elle, mais affirmait être ensuite reparti seul. La famille de Narumi "espère qu'il aura une ligne de défense différente", "retrouver le corps de Narumi, c'est tout ce qui leur importe", avait déclaré leur avocate, Me Sylvie Galley, à l'annonce en mai de l'extradition du Chilien.