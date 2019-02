Disparition de Sophie Le Tan : la demande de remise en liberté de Jean-Marc Reiser rejetée

Sophie Le Tan, jeune étudiante de 20 ans, a disparu le 7 septembre à Strasbourg et reste introuvable. Le principal suspect dans cette disparition : Jean-Marc Reiser, 59 ans, mis en examen pour assassinat une semaine plus tard et placé en détention depuis la mi-septembre. Le 25 février, son avocat Me Pierre Giurato, a confirmé qu'une demande de remise en liberté avait été déposée, "initiée directement par M. Reiser", qui soutient n'avoir rien à voir avec la disparition de la jeune femme.





La demande, étudiée à huis clos ce jeudi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, a été rejetée, a-t-on appris. L'accusé, qui n'a pas été réentendu par le juge d'instruction depuis son interrogatoire du 5 octobre, était présent à l'audience. Selon Me Gérard Welzer, conseil de la famille Le Tan, le parquet général a souligné "les charges accablantes" pesant sur le suspect, "le risque de réitération" des faits ainsi que "le casier judiciaire" de Jean-Marc Reiser, déjà condamné pour des viols.