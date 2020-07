Divorce, dossier d'endettement... le confinement a fait prendre beaucoup de retard à la justice

Pendant deux mois, à l'image de la France, la justice a tourné au ralenti. Seuls les dossiers les plus urgents étaient traités par les magistrats et aujourd'hui, le temps de la reprise est venu. A Dunkerque, tout le monde s'est mobilisé pour reprendre dans les meilleures conditions et depuis le 11 mai dernier, jour du déconfinement, l'activité y est très soutenue. Entre les divorces, les ménages endettés, les loyers impayés ou encore les situations nouvelles créées par le confinement, les magistrats n'arrêtent pas. Nos équipes ont passé la journée à leurs côtés.

Une patience que n'ont pas ou plus certaines personnes. "Je pense à l'un de mes clients qui ne pouvait pas ou plus voir sa fille, car sa mère ne le souhaitait pas et se retranchait derrière les règles du confinement. Aujourd'hui, si vous engagez une procédure en juin, à Lille, vous aurez probablement une date en octobre ou novembre, ce qui veut dire que mon client aura vu sa fille au compte-goutte pendant six, huit mois, peut-être", détaille Me Isabelle Lapeyronie, avocate au barreau de Lille dans le Nord.

Certains dossiers de divorces ont été renvoyés à plusieurs reprises en raison de la mobilisation des robes noires et de l'épidémie. "Lorsque les gens nous saisissent, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver d'accord et sont donc restés dans une situation tendue voire conflictuelle pendant une période bien plus longue que celle prévue initialement", nous explique Julie Bracq, qui enchaîne les audiences. Dans cette autre affaire de divorce, le temps presse. L'un des enfants du couple, le plus "fragile" souhaite habiter chez sa mère la majeure partie du temps, pour son entrée en 6e, en septembre prochain. "L'audience a été décalée de trois mois (...) c'est en cours et j'aimerais bien que sa demande soit entendue. Il faut du temps, la justice, c'est un peu long donc il faut être patient", explique la maman de l'enfant.

Dans une salle d'audience adaptées aux nouvelles normes sanitaires avec distanciation physique, panneaux en plexiglas, mise en quarantaine des dossiers et gel hydroalcoolique à disposition, Julie Bracq, juge aux affaires familiales est en audience. Une femme a déposé une demande de divorce, le 7 novembre dernier et le rôle de la juge sera de vérifier que sa situation n'a pas changé. Un peu plus tard, c'est un divorce entre deux femmes, qui est traité. En l'absence de désaccord majeur, l'audience de conciliation n'est qu'une formalité pour ces ex-épouses. Mais tout est pas toujours aussi simple, dans le cadre de la justice du quotidien. La grève des avocats ainsi que le confinement ont créé un embouteillage d'affaires qu'il faut désormais traiter, avec parfois des conséquences graves pour les justiciables.

A l'audience du contentieux de la protection, où l'on traite les affaires de crédits non remboursés et les loyers impayés notamment, les magistrats et les greffiers font aussi tout, pour rattraper le retard dû à l'épidémie de coronavirus, dont les conséquences sont, là aussi parfois difficiles. "On traite deux affaires en une séance et on voit une hausse de 20% des délibérés", explique Arabelle Bouts, juge des contentieux et de la protection.

Dans chaque affaire traitée, des difficultés financières personnelles, souvent aggravées par la baisse d'activité liée au confinement. Ici, un homme ne parvient plus à rembourser une ancienne dette envers sa banque. "On voulait régler cette affaire rapidement mais avec le covid, on est retombé dans des revenus qui étaient relativement bas donc on a toujours ce retard et on a pas pu amorcer un quelconque remboursement", raconte cet homme.

Là, un couple ne parvenant plus à faire face aux difficultés. "Je travaillais en grande surface, j'ai perdu mon travail. J'étais en intérim et pour le moment, cela ne redémarre pas. Ça fait trois mois que j'attends mes assedics, j'attends toujours et j'ai rien. Je vis sur le salaire de mon mari", explique cette femme. Son mari explique que son seul salaire ne permet plus de faire face : "On ne sait plus comment faire. On survit, c'est difficile", dit-il. "On n'a pas mis nos enfants dans la confidence parce qu'on a un peu honte. On a travaillé toute notre vie et on ne s'en sort pas", conclue-t'il. Ce couple surendetté se verra conseiller un dépôt de dossier de surendettement à la banque de France.