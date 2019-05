Dix ans après les suicides à France Télécom, les ex-dirigeants jugés pour "harcèlement moral"

L'entreprise France Telecom et ses anciens dirigeants jugés ce lundi pour harcèlement moral". Le procès débute, dix ans après la vague de suicides au sein du groupe, devenue le symbole de la souffrance au travail. C'était il y a dix ans : France Télécom (devenu Orange en 2013) faisait la Une en raison des suicides parmi ses salariés. En 2008 et 2009, 35 employés ont mis fin à leur jour. En juillet 2009, un technicien marseillais de 51 ans se suicidait après avoir mis en cause dans une lettre le "management par la terreur". Deux mois plus tard, une salariée de 32 ans se jetait par la fenêtre de son bureau à Paris, sous les yeux de ses collègues. Une première plainte était alors déposée par le syndicat Sud, suivie d'autres, et d'un rapport accablant de l'inspection du travail.





Pendant l'enquête, les juges d'instruction ont examiné les cas de trente-neuf salariés : dix-neuf se sont suicidés, douze ont tenté de le faire, et huit ont subi un épisode de dépression ou un arrêt de travail. Le procès, qui doit durer plus de deux mois, sera suivi de près par les entreprises, les syndicats et les spécialistes du monde du travail : il pourrait aboutir à des condamnations pour un harcèlement moral institutionnel, différent des cas classiques où le lien est direct entre l'auteur présumé et sa victime. France Télécom est la première entreprise du CAC 40 à comparaître pour "harcèlement moral", défini par le code pénal comme "des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail".