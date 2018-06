Dix mois de prison avec sursis pour avoir tenté de faire chanter le boxeur Tony Yoka

"On a perdu le sens des réalités". Devant le tribunal correctionnel de Paris ce vendredi, les deux prévenus ne peuvent que s'excuser. "On est dans l'euphorie des bêtises. Mais quand les policiers frappent chez vous, la réalité vous rattrape. J'ai fait une grosse bêtise". Un homme et sa belle soeur ont été condamnés à 10 mois de prison avec sursis pour avoir tenté de faire chanter le champion olympique de boxe Tony Yoka. Ils espéraient lui soutirer 30.000 euros. Ils devront lui payer 6000 euros pour préjudice moral.





En juin 2017, Tony Yoka fixe un rendez-vous dans un hôtel parisien à une hôtesse de l'air. Une rencontre uniquement professionnelle. Mais la réceptionniste, une femme de 27 ans, reconnaît le boxeur et imagine un adultère. Elle en parle lors d'un diner à son beau-frère, âgé de 32 ans. "J'ai trop parlé, je suis une pipelette. (...) On rigolait. On disait qu'on irait voir Closer, Paris Match. (...) Pour moi, c'était du blabla", a raconté la prévenue au tribunal. Mais le projet commence à se concrétiser. "Plusieurs fois, je lui ai dit que je risquais de perdre mon travail, mais à un moment j'y ai cru, il a réussi à me convaincre", a-t-elle poursuivi. L'argent pourrait lui permettre d'aider à financer un projet immobilier au Sénégal.