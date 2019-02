Dix mois de prison avec sursis requis à l'encontre du producteur Thomas Langmann, jugé pour "harcèlement moral" sur son ex-femme

La jeune femme aux longs cheveux bruns, mince et vêtue de noir, a raconté à la barre ce qu'elle dit avoir subi pendant des mois avant de porter plainte à l'encontre de son ex-mari. Elle a affirmé avoir été harcelée pendant de long mois, de jour comme de nuit. Non sans difficulté, elle a révélé certains mots contenus dans les messages envoyés, alors qu'elle était enceinte, par son conjoint. "Raclure", "psychopathe", "incapable", "merde humaine", "Niçoise à talons compensés"... "C'est ça le harcèlement, c'est tout ce qu'il a mis en oeuvre pour me détruire. Moi je n'en peux plus, je voudrais juste que tout cela s'arrête, a-t-elle insisté en pleurant. Quand j'ai déposé plainte c'est qu'il n'y avait plus d'autres moyens" (de stopper cela). Le harcèlement, c'est des rafales de messages."





Céline Bosquet a également évoqué les addictions de son ancien conjoint, la présence de produits ou de de "dealers à la maison". "Je suis anxieuse, il consomme de la drogue. Je ne suis pas partie pour rien" a-t-elle fait savoir au président.





Son avocate, maître Carole Masliah a rappelé que sa cliente s'était vue prescrire "45 jours d'ITT". "Pour des violences psychologiques, ça n'est pas rien. On parle d'un syndrome dépressif sévère", a-t-elle insisté. La robe noire est également revenue sur ce message du 7 mars 2018, de Thomas Langmann à sa femme. "Je vais essayer d'évacuer la haine que tu forges en moi et les envies qu'elle procure". Et s'il n'y arrive pas. Envie de quoi ? D'une déclaration d'amour ? Retrouvez-vous là le champ lexical de l'amour ? s'est elle interrogée avant de demander 50.000 euros de réparation pour sa cliente.