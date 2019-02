Djihadistes français jugés en Irak : leurs avocats dénoncent un déni de procès équitable et une perte d'informations sur l'EI

Un "choix" rapidement dénoncé par les avocats des présumés terroristes. "On a toujours dit et c'est valable pour l'ensemble des Français là-bas, qu'il y avait une compétence prioritaire de la France", souligne Me William Bourdon sur LCI. Et de mettre en avant deux arguments.





Premièrement, "si l'Irak était un pays qui respectait les grands principes du procès équitable, ça se saurait et on l'aurait vu", indique-t-il. Deuxièmement, "c'est une source inépuisable d'informations" pour les services de renseignement français, essentielle selon lui "pour dépatouiller un puzzle dont on a pour l'instant que quelques pièces."