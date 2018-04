DOCUMENT TF1 - "Il a tiré partout dans le camion" : les anciens collègues de Xavier Jugelé se confient

"Il m'a regardé, il m'a mis en joue, il allait tirer et c'est à ce moment-là que les collègues ont tiré. Ils m'ont sauvé la vie. J’ai eu de la chance et Xavier n’a pas eu de chance ce jour-là", confie-t-il ému. Xavier Jugelé a été élevé à titre posthume au rang de capitaine de police et fait chevalier de la Légion d’honneur. Ce vendredi, le chef de l’Etat et la maire Paris Anne Hidalgo ont déposé une gerbe et dévoilé une plaque commémorative "à la mémoire du capitaine de police Xavier Jugelé, assassiné en ce lieu le 20 avril 2017, victime du terrorisme dans l’accomplissement de son devoir".





Après une revue des troupes, Emmanuel Macron a également remis les insignes de chevaliers dans l’Ordre national du Mérite aux cinq équipiers du policier tué.