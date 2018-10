Drame de Millas : l'expertise technique pointe la responsabilité de la conductrice du car

Les conclusions des expertises techniques tendent à confirmer les premiers éléments de l’enquête : la responsabilité de la conductrice du car scolaire dans le drame de Millas (Pyrénées-Orientales). Selon Le Parisien qui cite le rapport des deux experts qui ont analysé le bus percuté par un TER en décembre 2017, "l’origine de cet accident provient d’un freinage tardif de la conductrice de l’autocar". Six collégiens avaient perdu la vie dans la catastrophe et 17 personnes avaient été blessées.





Cette mère de famille de 46 ans avait été mise en mise en examen pour "homicides et blessures involontaires par imprudence" et placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction de conduire. Elle a toujours affirmé que les barrières étaient levées au moment des faits et que ni le feu rouge du passage à niveau, ni la sonnerie d'alarme ne fonctionnaient.