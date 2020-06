Licencié pour une sieste, l'éboueur Adama Cissé devra encore attendre pour espérer avoir gain de cause

En septembre 2018, Adama Cissé, un agent de propreté employé de Polysotis, une filiale de Derichebourg, a fait une pause, prévue dans son contrat, pendant une tournée de collecte des déchets des poubelles de rues à Paris. Son travail depuis 2011. Il a enlevé ses chaussures de sécurité et s'est allongé sur le trottoir parisien, pieds nus, vêtu de sa tenue verte et jaune fluo. Une femme l'a alors pris en photo et a posté le cliché sur Twitter avec ce commentaire acerbe: "Voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens, à payer les agents de propreté à roupiller." En conséquence de quoi, il a été licencié pour "faute grave".

Il a contesté, en janvier, devant le tribunal des prud'hommes de Créteil, ce limogeage, réclamant son annulation et 31.000 euros à son ex-employeur. Et espérait obtenir gain de cause ce vendredi 19 juin. Mais le dossier n'a pu être tranché ce jour et a été "renvoyé en départage devant un juge professionnel", car sur les quatre conseillers prud'homaux qui ont examiné l'affaire le 14 janvier à Créteil, "deux étaient pour nous, deux contre nous", a indiqué aux médias Me Joachim Scavello, l'avocat du désormais ex-agent de propreté. Une nouvelle audience doit donc être fixée ultérieurement, a-t-il ajouté.