"Elle est très soulagée" : Aïda, paraplégique à cause de son conjoint, sera indemnisée en totalité

L'histoire de la jeune Aïda avait fait la Une des journaux et créé incompréhension jusqu'au Secrétariat d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes. Alors que la justice estimait que cette femme, devenue paraplégique à cause de son conjoint, était partiellement responsable du préjudice subi, le parquet conclut désormais qu'elle est totalement victime des agissements de son compagnon. Et réclame donc qu'elle reçoive la totalité de ses indemnités. Une décision qui a évidemment "soulagé" Aïda, selon son avocat contacté par LCI.