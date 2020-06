Emplois fictifs : jugés coupables, les époux Fillon font appel

Ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Ce lundi, peu après 14H20, les époux Fillon ont quitté la salle d'audience sans faire de déclaration, après avoir écouté attentivement et côte à côte à les peines prononcées à leurs encontre. Quelques minutes plus tôt, le tribunal, qui les a reconnus coupables, a prononcé à leur encontre une condamnation que la présidente de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Nathalie Gavarino avait elle-même, avant de la détailler, jugée "sévère".

L'ancien Premier ministre François Fillon a ainsi été condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme, dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Penelope qui avait éclaté au grand jour il y a trois ans, en février 2017 précisément. Le tribunal correctionnel a assorti cette peine - non aménageable - d'une amende de 375.000 euros et de dix ans d'inéligibilité. Les juges n'ont pas prononcé de mandat de dépôt. Penelope Fillon a elle été condamnée à trois ans de prison avec sursis, 375.000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité.

"Cette décision, qui n'est pas juste, va être frappée d'appel et il y aura un nouveau procès, a annoncé Me Antonin Lévy, avocat de François Fillon, à la sortie de l'audience. C'est d'autant plus nécessaire que depuis quelques jours, on commence enfin à comprendre ce que nous pressentons depuis 2017. Les conditions ubuesques dans lesquelles cette enquête s'est déclenchée, les conditions scandaleuses dans lesquelles cette instruction a été ouverte et les conditions surprenantes dans lesquelles les investigation se sont ensuite conduites". Les avocats de la défense avaient en effet demandé au tribunal, le 23 juin dernier, une réouverture des débats suite aux déclarations sur ce dossier d'Eliane Houlette, ancienne cheffe du Parquet nationale financier aujourd'hui à la retraite.