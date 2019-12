Emplois présumés fictifs du Modem : François Bayrou convoqué chez le juge d’instruction en vue d’une mise en examen

Concrètement, le Modem est soupçonné d’avoir utilisé des indemnités de députés européens afin de rémunérer des collaborateurs parlementaires qui travaillaient en réalité pour le compte du parti centriste lui-même.

Au fil des révélations et des rendez-vous judiciaires de l’enquête, François Bayrou dédouane sa formation politique. La semaine dernière, au micro de BFM il, expliquait que les collaborateurs en question travaillaient "à temps partiel" pour le Modem et étaient payés "pour une fraction de temps par le Parlement européen et l’autre fraction du temps par le mouvement". Rien d’illégal donc, pour l’ex garde des Sceaux, qui pointe la responsabilité de "calomniateurs" dans cette affaire.