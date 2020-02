Emplois présumés fictifs : l'Assemblée nationale va réclamer plus d'un million d'euros à François Fillon et son suppléant

Le candidat déchu à la présidentielle de 2017 doit comparaître à partir du lundi 24 février et jusqu’au 11 mars devant le tribunal correctionnel de Paris avec sa femme, Pénélope Fillon, et son ancien agent suppléant au Palais-Bourbon Marc Joulaud, dans le cadre de l’affaire des emplois présumés fictifs de l’épouse de François Fillon.

Plus de 1 million d’euros. C’est ce que l’Assemblée nationale prévoit de réclamer en dommages et intérêts lors du procès de François Fillon pour lequel elle se porte partie civile, selon une information BFMTV.

Précisément, l’Assemblée nationale va réclamer l’argent qu’elle a dépensé pour les salaires versés entre 1998 et 2013, périodes d’interruption comprises, soit 1 810 219 euros. "On a cumulé toutes les rémunérations qui ont été versées, à la fois les salaires, les primes, les indemnités, auxquels on a ajouté les charges sociales salariales et patronales", a expliqué à Franceinfo Yves Claisse, l'avocat de l'Assemblée nationale. Reste aux juges de déterminer si l’emploi de collaboratrice de Pénélope Fillon est fictif ou non, pour que cette somme soit recevable.

L’ex-Premier ministre avait été mis en examen à six semaines du premier tour de l’élection présidentielle pour "détournement de fonds publics" sur plusieurs périodes entre 1998 et 2013, "complicité et recel" de ce délit et "complicité et recel d’abus de biens sociaux".

Pénélope Fillon, qui avait touché des salaires de collaboratrice à l’Assemblée nationale alors que son époux était député est, elle, poursuivie pour "complicité et recel" des délits de détournements de fonds publics et d’abus de biens sociaux.

Marc Joulaud, actuel maire Les Républicains de Sablé-sur-Sarthe, et député européen, pour qui Pénélope Fillon avait été rémunérée comme collaboratrice entre 2002 et 2007, devra lui répondre de "détournement de fonds publics".