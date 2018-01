En 2018, qu'est-ce qui fait encore rêver les futurs flics ?

Emilie et Guillaume, âgés respectivement de 22 et 23 ans, sont élèves gardiens de la paix à l'école nationale de police de Reims. Ils pourraient faire partie de cette génération de jeunes policiers qui se sont engagés après les attentats de Charlie Hebdo, à ceci près que leur vocation, leur envie de porter l'uniforme, remonte à bien plus longtemps. "Forcément, les attentats m'ont marquée" nous explique Emilie. "Mais j'avais envie depuis toute petite de travailler dans la police. En fait, j'ai toujours eu une admiration pour la justice et les métiers des forces de l'ordre. Donc ces événements m'ont confortée dans mon envie d'y aller, mais n'ont pas été ma motivation première."





"On a ça en soi" plussoie Guillaume, qui a déjà derrière lui une expérience de gendarme adjoint et de pompier volontaire. "Les attentats m'ont renvoyé à mon futur métier, je me suis dit qu'il y avait encore plus de responsabilités, que les gens comptaient vraiment sur nous. Mais chez moi, l'idée de cette carrière s'est développée dès le collège. À la base, j'avais envie de me tourner vers les autres."